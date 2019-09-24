Готовил бомбу и оружие: в Кирове подросток планировал устроить бойню в школе

В Кирове предотвращена бойня в одной из школ. Подросток, интересовавшийся темой Колумбайна, собирался устроить в учебном заведении массовое убийство с использованием холодного оружия и взрывчатки. Об этом сообщил замначальника антиэкстремистского главка МВД России Владимир Макаров.

По его словам, сотрудники полиции на днях выявили в Кирове подростка, который испытывал большой интерес к теме школьного насилия и планировал массовую бойню в одной из городских школ. Для преступления он собирался использовать самодельное взрывное устройство и холодное оружие, рассказал правоохранитель, передает «Интерфакс». Другие подробности он не раскрыл.

Как отметил Макаров, с начала года несовершеннолетних, причисляющих себя к движению «колумбайнеров» – подражателей американских школьников, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе «Колумбайн» и убили 13 человек, вычислили в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

В начале сентября стало известно, что два 16-летних подростка решили устроить кровавую бойню в школе №1 города Кушва Свердловской области. Как сообщал «Новый День», тинейджеры интересовались Колумбайном, показывали фотографии с оружием своим сверстникам, а также делились с ними предстоящими планами появления в образовательном учреждении с огнестрелом. В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с одним из фигурантов дела. Подросток заявил на камеру, что все сообщения о готовящейся атаке на школу – это шутка. Между тем региональное управление ФСБ, полиция и СКР не дают комментариев по данной ситуации. Источник из силовых структур сообщил «Новому Дню», что, вероятно, дело закроют.

Стоит отметить, что прошлом году в России произошло несколько резонансных случаев нападений на школьников, студентов колледжей и педагогов в стенах учебных учреждений. Атаки осуществили их сверстники. Речь идет о нападениях в Перми, Улан-Удэ, Вольске, Стерлитамаке. В январе 2018 года серьезный инцидент произошел в одном из колледжей Самары, куда один из учащихся принес пневматическое оружие и зажег в коридоре дымовые шашки. Вооруженного ученика обезоружили сверстники.

Самая страшная трагедия произошла 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже, где 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведении и расстрелял учащихся и преподавателей. Жертвами атаки стали 20 человек – 15 студентов и 5 преподавателей, пострадали более 50 человек. После бойни студент покончил с собой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.19

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