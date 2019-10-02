Смерть после пластики в московской клинике: возбуждено уголовное дело

В Москве женщина скончалась после пластической операции на груди в частной клинике. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает столичное управление Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, 31-летней женщине сделали операцию в частной клинике по Госпитальному проезду в Москве. 28 августа самочувствие пациентки ухудшилось. Женщину на скорой помощи доставили в одну из городских клинических больниц, однако 1 октября, несмотря на усилия медиков, она умерла.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства гибели пациентки.

Проверку в связи со смертью женщины после пластической операции начало управление Росздравнадзора по Москве и Московской области. В ведомстве отметили, что накануне совместно с ГСУ СКР по Москве была проведена предварительная проверка по факту смерти пациентки после пластической операции. «В настоящее время для объективной оценки обстоятельств происшествия Территориальным органом продолжается проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи погибшей», – говорится в сообщении ведомства.

По сведениям РЕН ТВ, женщина 28 августа обратилась в «Сеть семейных медицинских центров» для проведения операции по увеличению груди. Как сообщили в руководстве клиники, у пациентку прооперировали, но после того, как она вышла из наркоза, у нее остановилось сердце. Женщине провели реанимационные мероприятия и перевезли в городскую больницу. Через полтора месяца она скончалась в результате повторной остановки сердца, рассказал представитель клиники.

Как отмечает телеканал, в ходе проверок в 2018 и 2019 годы в частной клинике были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся в том числе соблюдения требований санитарного законодательства при оказании медицинских услуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.19

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