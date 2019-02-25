Хирурги-неучи, поддельные медикаменты: нарушения обнаружены почти в 70% клиниках пластической хирургии РФ

Росздравнадзор в ходе проверки выявил нарушения в большинстве клиник пластической хирургии на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Нарушения обязательных требований при оказании медицинской помощи при пластической хирургии обнаружены в 820 клиниках из 1257 проверенных медучреждений, что составило 68,1%. Подавляющее число нарушителей – 663 – частные клиники. Всего проверяющие выявили более 3200 различных нарушений. Проверка проводилась во второй половине прошлого года.

В Росздравнадзоре отметили, что нарушения, негативно влияющие на состояние здоровья пациентов и приводящие к угрозе их жизни, чаще всего выявляли в частных медицинских организациях в Башкирии, Бурятии и Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Московской, Новосибирской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе.

Речь идет о таких серьезных нарушениях, как отсутствие возможности круглосуточного медицинского наблюдения и лечения пациента, использование незарегистрированных и фальсифицированных лекарств и медизделий, несоблюдение условий хранения лекарств, использование лекарственных средств с истекшим сроком годности, отсутствие необходимого медицинского оборудования, недостаточная профессиональная подготовка пластических хирургов. К примеру, в частной клинике Кемеровской области на месте пластического хирурга работал врач-офтальмолог.

В ведомстве также сообщили, что в ходе проверки одной из частных клиник Москвы выявлена незаконная деятельность круглосуточного стационара по пластической хирургии, где проводились операции, в ходе которых использовались грудные импланты, приобретаемые врачами самостоятельно, без документов, подтверждающих их качество.

На имущество клиники наложен арест, следователи возбуждили уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Кроме того, врачи не имели достаточного уровня подготовки, а в ночное время помощь больным оказывали лишь медицинские сёстры. Отсутствовало оборудование, необходимое пациентам в послеоперационном периоде», – подчеркнули в Росздравнадзоре. Более того, для предотвращения вреда здоровью трех пациенток после проведенных операций их перевезли машинами «неотложки» в стационары Москвы.

Также отмечается, что в судебном порядке была приостановлена деятельность 7 клиник. Самостоятельно прекратили деятельность по пластической хирургии 252 медучреждений, в том числе в Москве – 65, Петербурге – 27, Новосибирской области – 22, Ростовской области – 20, Республике Татарстан – 11.

Как уточнили в ведомстве, поводом для проверок клиник пластической хирургии послужили случаи причинения вреда жизни и здоровью пациентам, в том числе закончившиеся гибелью пациентов, в первой половине 2018 года.

Как сообщал РИА «Новый День», в июле прошлого года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в связи с участившимися нарушениями, в том числе приводящим к гибели пациентов, поручила Росздравнадзору провести массовые внеплановые проверки в клиниках пластической хирургии по всей стране.

В 2018 году, согласно официальным данным, зафиксировано как минимум 6 летальных случаев. Только апреле прошлого года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки. При этом десятки пациентов – «жертвы красоты» – хоть и остались живы, но изуродованы пластическим хирургами.

Стоит отметить, что в начале июля 2018 года вступил в силу порядок оказания медпомощи по профилю «пластическая хирургия». Согласно этому документу, в кабинете хирурга должны быть помещение для осмотра пациентов и перевязочная, а сами клиники обязаны осуществлять диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию пациентов. Кроме того, медучреждения должны проводить первичную и вторичную профилактику заболеваний и осложнений, возможных после операции.

В кабинете разрешаются перевязки после операций, но запрещаются любые инвазивные процедуры, в том числе анестезия. Отделение должно работать при условии, что в нем регулярно действуют рентгенкабинеты, отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии и реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет переливания крови, операционная и перевязочная.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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