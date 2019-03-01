Поддельные «лекарства красоты»: в Москве ликвидирована подпольная лаборатория

В Москве ликвидирована подпольная лаборатория по производству фальсифицированных медицинских препаратов для частных косметологических клиник. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, одному из задержанных предъявлено обвинение.

По данным ведомства, мужчина 1956 года рождения вступил в сговор с неустановленными лицами и не позднее декабря 2016 года арендовал нежилое помещение в Михайловском проезде, где было организовано незаконное производство медицинских препаратов.

Как уточняет пресс-служба МВД, злоумышленники под видом известных в косметологии марок изготавливали недоброкачественные ботулотоксины и препараты для мезотерапии. По версии следствия, продукция предназначалась для частных клиник.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238.1 УК РФ («Производство фальсифицированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору»).

Проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты фальсифицированные медикаменты, финансовые документы.

Предполагаемый организатор нелегальной лаборатории отправлен под домашний арест. В настоящий момент устанавливаются все лица, причастные к преступлению.

Напомним, ботулотоксин – сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов, одно из самых ядовитых веществ. Его попадание в организм вызывает тяжёлое токсическое поражение.

В современной практике препараты на основе ботулотоксина – Ботокс, Релатокс, Ксеомин, BTXA, Диспорт, Нейронокс – используются для лечения гиперактивности поперечно-полосатой мускулатуры. В косметологии токсин применяется для разглаживания мимических морщин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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