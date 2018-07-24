Снова жертва пластики: в московской клинике умерла еще одна пациентка

В Москве пациентка умерла во время проведения операции по интимной пластике. Трагический случай произошел накануне в одной из клиник столицы.

По данным «Рен-ТВ», жертвой красоты стала 39-летняя женщина. По предварительным данным, она скончалась укола с лидокоином.

На место происшествия была вызвана полиция. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Новый День», в российских клиниках пластической хирургии пройдут массовые внеплановые проверки. Такое поручение дала Росздравнадзору заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в связи с участившимися нарушениями, в том числе приводящим к гибели пациентов. Только в этом году, по официальным данным, зафиксировано шесть летальных случаев. Некоторые из них расследует Следственный комитет. При этом десятки пациентов – «жертвы красоты» – хоть и остались живы, но изуродованы пластическим хирургами.

Предполагается, что продлятся проверки до конца года, но промежуточный доклад планируется представить до 5 сентября. Итоговый отчет подготовят только к 1 февраля 2019 года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.07.18

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