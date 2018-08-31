В Краснодаре хирург-самоучка убил пациентку и искалечил другую

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга, который, не имея надлежащего образования, проводил операции. В результате этих вмешательств одна женщина скончалась, а здоровью другой был причинен тяжкий вред.

По данным следствия, 37-летний мужчина не имел соответствующего послевузовского профессионального образования и переподготовки для проведения пластических операций в области молочных желез. Хирург прооперировал пациентку, после чего у той развился пневмоторакс.

Кроме того, весной прошлого года врач сделал операцию по подтяжке живота другой пациентке. У женщины развилась тромбоэмболия легочных артерий. Через некоторое время пострадавшая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В отношении хирурга возбудили уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В клинике изъяты документы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи также устанавливают других возможных потерпевших.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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