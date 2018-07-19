Жительница Сургута рассказала, как лишилась части ягодицы из-за пластических хирургов (СТРАШНОЕ ФОТО)

Стали известны подробности жуткой истории, произошедшей с пациенткой екатеринбургского Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана. Жительница Сургута Велеслава Г. рассказала каналу Mash о том, как хирурги изуродовали ее грудь и ягодицы.

Два года назад Велеслава захотела сделать подтяжку груди и приехала из Сургута в Екатеринбург. Результат операции ей не понравился, в клинике согласились и все переделали. Заодно женщине посоветовали сделать коррекцию фигуры.

«Хирург предложил мне еще сделать коррекцию фигуры, липосакцию и сказал, что без липофилинга не обойтись, так как будут провалы. Мне объяснили, что это не страшно, безболезненно», – рассказывает женщина.

Через два месяца она почувствовала сильные боли и обратилась в другую клинику. Ей сказали, что начался абсцесс и нужна другая операция. Велеславу прооперировали в Москве. Долгое время она ходила с огромной дырой в ягодице.

На восстановление здоровья женщина потратила более двух миллионов рублей и теперь собирается подавать иск в суд на екатеринбургских врачей. Пациентка сожалеет, что верила хирургам из Центра пластической хирургии, не прислушиваясь к советам других докторов. Телеканал НТВ снял подробный сюжет о злоключениях злоключениях югорчанки. В настоящее время следственный комитет по Свердловской области, узнавший о проишествии из СМИ, начал проверку Центра пластической хирургии.

Фото – портал 66.ru

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.07.18

Список депутатов тюменской «матрешки», проголосовавших в Госдуме за пенсионную реформу. / СК проверяет клинику пластической хирургии, где пациентке изуродовали грудь и попу. / К зданиям Пенсионного фонда в тюменской «матрешке» вышли пикетчики (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»