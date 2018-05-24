Погибшие пациентки московской «клиники-убийцы» были инфицированы

Стали известны причины гибели трех пациенток московской клиники пластической хирургии. Как сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, смерть девушек наступила в результате инфицирования, однако откуда именно взялась инфекция еще не установлено.

«Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней», – отметил Мурашко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также уточнил, что в настоящий момент Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике, передает РИА «Новости».

Напомним, апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.05.18

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