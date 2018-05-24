российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 мая 2018, 15:43 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Погибшие пациентки московской «клиники-убийцы» были инфицированы

Стали известны причины гибели трех пациенток московской клиники пластической хирургии. Как сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, смерть девушек наступила в результате инфицирования, однако откуда именно взялась инфекция еще не установлено.

«Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней», – отметил Мурашко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также уточнил, что в настоящий момент Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике, передает РИА «Новости».

Напомним, апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.05.18

Прогноз погоды на выходные: в Подмосковье ожидаются ночные заморозки. / Певица Светлана Лобода родила второго ребенка. / Толоконский «договорился»: экс-губернатор вылетит из «Единой России». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

«Не хотел ранить одноклассника»: СКР организовал проверку ЧП в московской школе

В московском метро под колесами поезда погиб мужчина

ЧП в московском метро: на пути упал пассажир

ЧП в московской школе: конфликт учеников закончился поножовщиной

Из Москвы-реки выловили фрагменты тела человека

В Москве ищут «маньяка с газетой», нападающего на женщин с детскими колясками

В Москве арестован насильник-неудачник

Отравление в московском детском саду: возбуждено уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров