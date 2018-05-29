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Вторник, 29 мая 2018, 18:44 мск

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Смертельная косметика: в Москве умерла еще одна пациентка частной клиники

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств гибели 51-летней женщины после оказания косметологической услуги в частной клинике на северо-западе Москвы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В СКР уточнили, что женщина обратилась в одну из частных клиник за косметологической услугой 23 мая. «После проведения услуги женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники клиники вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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