Дело пседокосметологов, уродовавших пациенток: расследование завершено

В Москве завершено расследование уголовного дела псевдокосметологов, изуродовавших 19 пациенток. В результате инъекций «красоты» клиентки получили «неизгладимые изменения лица и психологические травмы». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Фигуранты дела – «врач» с поддельным дипломом Наталья Коростелева, а также ее соучастницы Екатерина Егорова и Саният Яикбаева.

По данным следствия, Коростелева с 2007 по 2015 годы работала как индивидуальный предприниматель. Она представлялась врачом-косметологом и совместно с двумя соучастницами оказывала услуги медицинского характера по корректировке лица, не имея при этом необходимого образования. Все предъявляемые клиентам дипломы были поддельными.

Как было установлено, вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении. Кроме того, ряд изъятых препаратов не имели регистрационного удостоверения, разрешающего их применение в медицинских целях в России.

В зависимости от роли каждой из соучастниц женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – уточнили в СКР.

Как сообщал «Новый День», в российских клиниках пластической хирургии начались массовые внеплановые проверки в связи с участившимися нарушениями, в том числе приводящим к гибели пациентов. Только в этом году, по официальным данным, зафиксировано шесть летальных случаев. Некоторые из них расследует Следственный комитет. При этом десятки пациентов – «жертвы красоты» – хоть и остались живы, но изуродованы пластическим хирургами.

Предполагается, что продлятся проверки до конца года, но промежуточный доклад планируется представить до 5 сентября. Итоговый отчет подготовят только к 1 февраля 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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