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Вторник, 24 июля 2018, 14:13 мск

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Смертельная пластика в московской клинике: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пациентки в частной клинике пластической хирургии. Расследование ведется по статье «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть». Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что трагический случай произошел накануне вечером. Во время хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В клинике проведен обыск, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках уголовного дела «будет дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники».

Ранее СМИ раскрыли некоторые подробности смерти женщины. Сообщалось, что пациентка умерла после укола с лидокаином во время операции по интимной пластике.

Как сообщал «Новый День», только апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

В правительстве РФ заявили о начале внеплановых проверок к клиниках пластической хирургии. Поводом для такого решения стало то обстоятельство, что только в этом году, по официальным данным, зафиксировано шесть летальных случаев. При этом десятки пациентов – «жертвы красоты» – хоть и остались живы, но изуродованы пластическим хирургами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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