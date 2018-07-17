«Красота» убивает: клиники пластической хирургии попали под масштабную проверку

В российских клиниках пластической хирургии пройдут массовые внеплановые проверки. Такое поручение дала Росздравнадзору заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в связи с участившимися нарушениями, в том числе приводящим к гибели пациентов.

Предполагается, что продлятся проверки до конца года, но промежуточный доклад планируется представить до 5 сентября. Итоговый отчет подготовят только к 1 февраля 2019 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на секретариат вице-премьера.

Как сообщается, только в этом году, по официальным данным, зафиксировано шесть летальных случаев. Некоторые из них расследует Следственный комитет.

При этом десятки пациентов – «жертвы красоты» – хоть и остались живы, но изуродованы пластическим хирургами.

По данным издания, предстоящие проверки – не первая реакция властей на смерти и травмы в клиниках. В начале июля вступил в силу порядок оказания медпомощи по профилю «пластическая хирургия». Согласно этому документу, в кабинете хирурга должны быть помещение для осмотра пациентов и перевязочная, а сами клиники обязаны осуществлять диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию пациентов. Кроме того, медучреждения должны проводить первичную и вторичную профилактику заболеваний и осложнений, возможных после операции.

В кабинете разрешаются перевязки после операций, но запрещаются любые инвазивные процедуры, в том числе анестезия. Отделение должно работать при условии, что в нем регулярно действуют рентгенкабинеты, отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии и реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет переливания крови, операционная и перевязочная.

Как сообщал «Новый День», только апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.07.18

В России хотят ввести плату за любые интернет-покупки из-за границы. Соответствующие поправки рассмотрит Госдума. / Голодный протест в Подмосковье: власти прессуют жителей, выступивших против «мусорной политики». / Глава Ростеха заявил о создании камуфляжа-хамелеона. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»