В Москве арестован пластический хирург после ЧП с пробитым черепом пациентки

Стали известны новые подробности резонансного уголовного дела о пробитом черепе девушки на пластической операции в московской клинике. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, врач и гендиректор медцентра арестованы, а пострадавшая пациентка уже находится на амбулаторном лечении.

Как сообщалось ранее, 12 ноября в частном медицинском центре «Сфера» при проведении операции по коррекции носа девушке было пробито основание черепа, после чего у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в городскую больницу, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день пострадавшая выписана из больницы и находится на амбулаторном лечении.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении руководителя, пластического хирурга и врача-анестезиолога медцентра.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. В отношении генерального директора и пластического хирурга клиники избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, врач-анестезиолог помещен под домашний арест. Назначена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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