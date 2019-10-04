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NewDayNews.ru

Пятница, 4 октября 2019, 16:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Кирове посадили бизнесмена, который нанес бюджету ущерб в 165 млн рублей

В Кировской области суд вынес приговор соучредителю ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леониду Яфаркину. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, с 2006 по 2015 годы Яфаркин, действуя по предварительному сговору с неустановленными чиновниками из Кирова, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели земельный участок, расположенный в парке Победы областного центра. Впоследствии они продали его представителям одной из строительных организаций города. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, превысил 165 млн рублей.

Кроме того, в 2013 году Леонид Яфаркин обманом убедил одного из предпринимателей Кирова, что поможет приобрести в собственность на один из муниципальных земельных участков. За это он попросил у бизнесмена 2 млн рублей.

Следователи допросили более 40 свидетелей, наложили арест на имущество обвиняемого и аффилированных ему юридических лиц на общую сумму более 300 млн рублей. Состоялись необходимые оценочные, бухгалтерские и налоговые экспертизы. Приговором суда Яфаркину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Киров, Иван Гридин

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