«Циничная провокация, творят что хотят»: в Москве отреагировали на допрос ФБР депутата Госдумы

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на российско-американский «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Юмашеву отвели в отдельное помещение, где ее в течение часа допрашивал человек, представившийся сотрудником Федерального бюро расследований. Депутату задавали «непонятные и неприемлемые вопросы», отметил посол РФ. После этого Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке, добавил Антонов.

Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США, сообщается на странице дипмиссии в Facebook. Антонов счел действия американской стороны «неприемлемыми и возмутительными». По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон объяснит, «что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы». Антонов считает, что США таким образом пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс». Дипломат добавил, что невозможно представить задержание российской стороной кого-то из американских конгрессменов или сенаторов, передает РИА «Новости».

Сама Юмашева комментировать допрос отказалась. По словам парламентария, она проинформировала посла России о произошедшей ситуации, сейчас с инцидентм разбираются дипломаты.

По последним данным, Юмашева уже прибыла в Сан-Франциско, где завтра отрывается форум «Диалог Форт-Росс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как «циничную провокацию». «Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», – приводит слова политика пресс-служба нижней палаты российского парламента. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях двух стран, недопустимы и заслуживают осуждения, добавил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон в очередной раз нарушил свои международные обязательства. Он отметил, что Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям в Конгрессом США и участвует в непростом диалоге с американскими коллегами. По его словам, она получила приглашение для участия в форуме, позже посольство США выдало ей визу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал историю с задержанием и допросом Юмашевой безобразной. Сенатор написал в своем Facebook, что спецслужбы США «творят что хотят», невзирая «ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях». По его мнению, «от этой истории дурно пахнет». Если конгрессмены и президент США не дистанцируются от действий спеслужб, «дурной запах распространится и на холме с Белым домом, дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений», добавил Косачев.

Напомним, в конце сентября разразился громкий скандал между Россией и США после того, как 10 российских дипломатов не смогли получить визу для посещения сессии Генассамблеии ООН. Из-за невыдачи виз также сорвалась поездка российских дипломатов на форум «Диалог Форт-Росс». Вашингтон не стал раскрывать причину отказа в визах. Москва направила официальную жалобу в ООН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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