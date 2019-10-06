Хватить нагнетать, это опасно! МИД России выразил протест США после допроса депутата Юмашевой

МИД России опубликовал комментарий в связи с задержанием ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка и дальнейшим допросом.

Москва глубоко возмущена и заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении российского парламентария, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

По мнению дипломатов, действия американских властей являются «наглой провокацией» и «очередной враждебной акцией против России», нацеленной «на дальнейшее ухудшение атмосферы» двусторонних отношений.

В заявлении подчеркивается, что инцидент свидетельствует либо о том, что «американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога», либо «не способны контролировать действия собственных спецслужб».

Властям США стоит задуматься, «куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией», – отмечается в комментарии. «Такая политика недальновидна и опасна», – заключил МИД РФ.

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США на американо-российский форум «Диалог Форт-Росс», задержали в аэропорту Нью-Йорка, после чего ее допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева ситуацию не комментирует. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия спецслужб США «циничной провокацией».

Известно, что после допроса Юмашева вылетела в Сан-Франциско для участия в международном форуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.10.19

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