Задержана гламурная коррупционерша из ростовской полиции, сбежавшая в Грузию (ФОТО)

Правоохранители задержали бывшую высокопоставленную сотрудницу полиции Ростова-на-Дону, полковника МВД Наталью Разумную, которая почти год находилась в федеральном розыске по подозрению в фальсификации уголовного дела и мошенничестве.

Уголовное дело в отношении 38-летней Разумной, которая являлась начальником отдела дознания ОП № 7 УМВД России по Ростову-на-Дону было возбуждено в конце прошлого года. Тогда же ее уволили из полиции по отрицательным мотивам. Разумная обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса – «Незаконное освобождение от уголовной ответственности» (ст. 300 УК РФ), «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» (ч.1 ст. 299 УК РФ), «Фальсификация доказательств по уголовному делу» (ч.3 ст.303 УК РФ) и «Мошенничество» (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в 2015-2016 годах задержанная прекратила уголовное дело в отношении лица, причастного к незаконному обороту оружия, сфальсифицировав доказательства, и привлекла к уголовной ответственности заведомо невиновного. Кроме того, в мае 2017 года она мошенническим путем завладела денежными средствами гражданина в крупном размере, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

После возбуждения уголовного дела Разумная скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Ей заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.

По информации местного издания 1Rnd.ru, экс-полицейская некоторое время скрывалась в Грузии. Известно, что задержали ее на территории Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что Разумная в бытность начальницей отдела полиции выкладывала в своем инстаграме гламурные и откровенные фото.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 10.10.19

«Впечатление, что до 16 лет в нашей стране читать запрещено»: депутат Госдумы провела рейд по книжным магазинам. / В Австрии у аэропорта прогремел взрыв, есть пострадавшие. / В Кургане похитителей юноши отправили в СИЗО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»