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Вторник, 15 октября 2019, 15:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Директор парка в Йошкар-Оле попался на особо крупной растрате

В Республике Марий Эл задержан 45-летний директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» по подозрению в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, до мая 2019 года директор парка в Йошкар-Оле заключал заведомо невыгодные для учреждения в силу значительного завышения их цены договоры.

Как сообщили в пресс-службе СКР, своими действиями он причинил возглавляемой организации ущерб в сумме 5 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Марий Эл. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 15.10.19

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