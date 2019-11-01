Получил ответную пулю: один из убийц экс-мэра Киселевска был спасателем и мастером спорта (ФОТО, ВИДЕО)

СМИ назвали имя второго погибшего при нападении на бывшего мэра Киселевска 59-летнего Сергея Лаврентьева во дворе загородного дома экс-чиновника. Лаврентьев перед смертью успел застрелить одного из нападавших. Им оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов. Он работал спасателем – занимал должность начальника Беловской спасательной группы «Агентства по защите населения и территории Кузбасса». Об этом сообщают телеграм-канал Baza и издание «Тайга.Инфо». В пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кузбасса» «Интерфаксу» подтвердили, что Гарипов является начальником Беловской спасательной группы, сегодня он не вышел на работу.

Марат Гарипов, фото: телеграм-канал Baza

По информации издания «Тайга.Инфо», Гарипов жил в Прокопьевске. Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», он был совладельцем ООО «Авто ЛУМС», занимавшемся грузовым транспортом. Baza уточняет, что у Гарипова есть «небольшой ЧОП», однако в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) сведений об этом нет.

Гарипов был одет в камуфляжный костюм, на его лице был темный чулок с прорезями для глаз. При себе у него нашли бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Мужчину опознали по отпечаткам пальцев. Рядом с телом нашли рюкзак, в котором лежала веревка и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 миллиметров. Само оружие у предполагаемого нападавшего не обнаружили. Вероятно, его унес второй нападавший, которого сейчас разыскивают полицейские.

По данным источника «Интерфакса», Гарипов ранее был судим по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На месте перестрелки найдены несколько десятков гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья», сообщает портал Vse42.Ru источник в правоохранительных органах. По его словам, после перестрелки от дома отъехали как минимум пять автомобилей. Одна из версий убийства – «бизнес-интересы», пишет издание.

Между тем в Следственном комитете не подтвердили сообщение о десятках гильз. По информации ведомства, жена Лаврентьева «слышала два выстрела», а с места преступления скрылся один человек, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. По версии следствия, жена Лаврентьева заметила рядом с домом двух мужчин и свет от фонарика и сообщила об этом мужу. Тот взял охотничье ружье, вышел во двор, после чего началась перестрелка, в которой погиб экс-мэр и один из нападавших. Второй налетчик скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В качестве одной из версий они рассматривают разбойное нападение. Сыщики устанавливают личного второго нападавшего..

Ведомство опубликовало видео с места преступления. На кадрах запечатлены работа следственной группы, а также найденые на придомовой территории улики – гильзы, фонарик и рюкзак.

Видео СКР с места убийства экс-мэра

Сергей Лаврентьев был избран главой Киселевска в 2003 году. Он баллотировался от «Единой России». В августе 2018 года после отмены выборов мэров в Кузбассе городские депутаты переназначили его на должность градоначальника, но уже в ноябре он подал в отставку по собственному желанию. Лаврентьев удостоен множеством наград и званием Почетного гражданина Киселевска.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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