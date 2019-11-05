Убийство экс-мэра Киселевска: задержаны двое подозреваемых

В Кузбассе задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, один из них участвовал в нападении на экс-градоначальника, второй выполнял роль водителя. Один из подозреваемых уже арестован.

Задержанными оказались жители города Белово 35 и 49 лет. Следователи предполагают, что один из них доставил двух подельников к дому Лаврентьева и ожидал их в километре от места преступления.

По ходатайству следователя суд санкционировал арест одного из подозреваемых. Вопрос об избрании меры пресечения для второго задержанного будет решаться во вторник, 5 ноября. «Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение», – говорится в сообщении СКР.

В ходе расследования этого преступления следствие проверит причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кузбасса.

Как сообщал «Новый День», нападение на экс-мэра было совершено в ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. По версии следствия, жена Лаврентьева заметила рядом с домом двух мужчин и свет от фонарика и сообщила об этом мужу. Тот взял охотничье ружье, вышел во двор, после чего началась перестрелка, в которой погиб экс-мэр и один из нападавших. Второй налетчик скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Налетчика, которого успел застрелить перед смертью Лаврентьев, оказался житель города Белово, мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов. Он работал спасателем – занимал должность начальника Беловской спасательной группы «Агентства по защите населения и территории Кузбасса». Гарипов ранее был судим по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мужчину опознали по отпечаткам пальцев. Рядом с телом нашли рюкзак, в котором лежала веревка и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 миллиметров. Само оружие у нападавшего не обнаружили. Вероятно, его унес подельник.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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