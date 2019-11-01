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Пятница, 1 ноября 2019, 09:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Кузбассе неизвестные застрелили бывшего главу города Киселевска

В Кемеровской области был убит бывший глава Киселевского городского округа Сергей Лаврентьев. Мужчину застрелил неизвестный на приусадебном участке. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, об убийстве сообщила супруга Лаврентьева. По ее словам, ночью хозяева дома заметили посторонних людей во дворе. Муж взял охотничье ружье и вышел из дома. После этого женщина услышала несколько выстрелов. Когда все стихло, она нашла застреленного супруга, а также тело неизвестного мужчины.

«Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Уголовное Расследование передано в аппарат следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу. На месте убийства работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 01.11.19

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Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,