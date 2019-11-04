В Удмуртии арестовали заместителя министра культуры за взятку

Заместитель министра культуры Удмуртии был арестован по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник получил «откат» в размере 280 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканском управлении СКР, замминистра потребовал взятку за продление договора, заключенного индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений, подведомственных Министерству культуры.

Чиновника задержали с поличным сотрудники ФСБ, когда он получал вторую часть взятки, общий размер которой составил 280 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Фигуранту дела предъявили обвинение и заключили под стражу.

Следователи не назвали имени взяточника. По данным сайта министерства культуры Удмуртии, должность замминистра занимает Алексей Петров.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 04.11.19

В Омске легковушка влетела в автобус с 35 пассажирами. / Помилованный Путиным украинский моряк огорошил представителей ЕС и США. / Вот и «Чистый воздух»: Челябинск накрыл вонючий смог. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»