В Будапеште задержали российских фанатов

В Венгрии футбольные фанаты из России устроили беспорядки и были задержаны полицией. Российское посольство работает с властями над скорейшим освобождением россиян.

Столкновения болельщиков с местными жителями, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, началось перед матчем «Ференцварош» – ЦСКА, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

По словам очевидцев, россияне был очень агрессивно настроены, задержали поезд в метро, привлекли внимание стражей порядка. В результате ряд российских граждан был задержан венгерский полицией.

Отмечается, что правоохранители предотвратили стычки между болельщиками и после матча на стадионе «Групама Арена.

Сотрудники консульского отдела российского находятся в режиме постоянной связи с задержанными и работают над их скорейшим освобождением.

Будапешт, Служба информации РИА «Новый День»

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