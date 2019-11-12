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Вторник, 12 ноября 2019, 17:03 мск

Новости Спорт

Полиция Венгрии отпустила российских болельщиков

Задержанные в Будапеште граждане России были освобождены из-под ареста. Об этом сообщили в российском посольстве в Венгрии.

Стычка между футбольными фанатами московского ЦСКА и венгерского «Ференцварош» произошла 7 ноября. По словам очевидцев, болельщики был очень агрессивно настроены, задержали поезд в метро, чем и привлекли внимание стражей порядка. Несколько россиян были задержаны.

«В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и «Ференцварош», 10 ноября были освобождены из-под ареста», – сообщает посольство РФ в Facebook.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

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