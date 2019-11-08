В Шереметьево сел SSJ 100 «Аэрофлота» с неполадкой

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлота», летевший из Ростова-на-Дону, сел с технической неисправностью в аэропорту Шереметьево.

На борту лайнера находилось 79 пассажиров и 5 членов экипажа, никто не пострадал.

По данным источника ТАСС, у самолета были обнаружены неисправности механизации крыла. Лайнер совершил посадку в штатном режиме, отметил собеседник агентства.

Как сообщал «Новый День», 1 ноября самолет SSJ 100 авиакомпании «Ямал», направлявшийся Тюмени в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель во время взлета. Лайнер выработал топливо и благополучно приземлился в аэропорту Рощино. На борту находилось 83 человека, включая двух детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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