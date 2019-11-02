Двигатель SSJ 100 авиакомпании «Ямал» отказал из-за птицы

Причиной отказа двигателя Сухого Суперджета авиакомпании «Ямал» стало попадание птицы. Таковы официальные данные относительно вчерашнего инцидента.

Напомним, что 1 ноября при выполнении рейса Тюмень (Рощино)-Санкт-Петербург(Пулково) на взлёте экипаж SSJ авиакомпании «Ямал» почувствовал сильный удар, произошел помпаж турбины самолета, после чего произошел отказ работы левого двигателя. Командир судна принял решение после выработки топлива произвести посадку в аэропорту вылета. Через 1,5 часа самолет Сухой Суперджет произвел благополучную посадку в АП Рощино. На борту находилось 83 человека, включая двух детей.

После инцидента самолёт направлен на ремонт.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 01.11.19

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