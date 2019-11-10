Полиция Австралии обнаружила тело россиянина, разыскиваемого за убийство бизнесмена

Австралийская полиция, по предварительным данным, обнаружила мертвым 49-летнего россиянина Владимира Кондакова, разыскиваемого за убийство одного из крупнейших девелоперов страны Альберта Метлега и нападении на его сына. Об этом сообщает местное издание ABC News со ссылкой на правоохранителей.

Полиция заявила, что утром 10 ноября в парке в районе Тарен-Пойнте, на юге Сиднея, было обнаружено тело мужчины. Личность и причину смерти погибшего еще предстоит официально установить, однако, как пишет издание, речь идет о россиянине, который в минувшую среду зарезал Альберта Метлега и тяжело ранил его сына Энтони.

По версии следствия, Владимир Кондаков, которого СМИ прозвали «большим русским», был знаком с 76-летним Альбертом Метлиджем. Россиянин напал на бизнесмена с ножом на строительной площадке в Сент-Питерсе под Сиднеем. На крики о помощи прибежал сын пострадавшего 33-летний Энтони Метлидж, которого Кондаков ранил в спину. Затем нападавший скрылся с места преступления. Метлиджа-младшего госпитализировали с ножевым ранением. Пострадавший перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Это было жестокое, неспровоцированное нападение», – заявил на брифинге представитель полиции Майкл Меррет.

В поисках россиянина были задействованы спецподразделения австралийских силовиков, вертолеты и кинологи.

Сидней, служба информации РИА «Новый День»

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