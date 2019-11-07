В Австралии ищут «большого русского», подозреваемого в убийстве бизнесмена

Полицейские Австралии объявили в розыск гражданина России, которого подозревают в убийстве одного из главных девелоперов страны. От нападения россиянина пострадал и сын погибшего.

По версии следствия, 49-летний Владимир Кондаков, которого СМИ прозвали «большим русским», был знаком с 76-летним Альбертом Метлиджем. Россиянин напал на бизнесмена с ножом на строительной площадке в Сент-Питерсе под Сиднеем, передает ABC News.

На крики о помощи прибежал сын пострадавшего 33-летний Энтони Метлидж, которого Кондаков ранил в спину. Затем нападавший скрылся с места преступления. Метлиджа-младшего госпитализировали с ножевым ранением. Он находится в критическом состоянии.

Полицейские опубликовали фотографию Кондакова. Последний раз россиянина видели в Рокдейле – примерно в шести километрах от места убийства. Правоохранители заявили, что он быть может опасен, и попросили не вступать с «большим русским» в контакт, а сразу звонить стражам порядка.

«Это было жестокое, неспровоцированное нападение», – заявил на пресс-конференции представитель полиции Майкл Меррет. В поисках задействовали спецподразделения австралийских силовиков, вертолеты и кинологов.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 07.11.19

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