Экс-глава ИФНС Йошкар-Олы получил 9 лет «строгача» и штраф 18 млн рублей

Суд вынес приговор 60-летнему экс-начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по Йошкар-Оле. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Установлено, что начальник инспекции ФНС предложил коммерсанту оказывать общее покровительство и попустительство по службе.

В июне 2005 года за эти услуги он получил взятку в размере 25% доли в уставном капитале фирмы предпринимателя, стоимостью более 4 млн 300 тыс. рублей, оформив её на доверенное лицо. С июля 2008 по март 2012 года злоумышленник получил в качестве взятки более 3 млн 700 тыс. рублей. С ноября 2013 по декабрь 2014 года коммерсант передал в качестве взятки стройматериалы на общую сумму 4,5 млн рублей, а в конце 2016 года – 3 квартиры общей стоимостью более 5 млн 700 тыс. рублей.

Общий размер взятки в виде денег, иного имущества и предоставления иных имущественных прав, полученной обвиняемым, превысил 18 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Марий Эл.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки – 18,2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на 3 года.

В качестве дополнительного наказания суд лишил бывшего чиновника почетного звания «Заслуженный экономист Марий Эл». Также в доход государства конфискованы изъятые в ходе следствия предметы взятки: доля в коммерческой организации, однокомнатная квартира, а также взыскано 11 млн 701 тыс. рублей соответствующих стоимости двух квартир, строительных материалов и денежных средств, полученных под видом дивидендов.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 12.11.19

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