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Пятница, 15 ноября 2019, 15:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Астраханский экс-министр получила «условку» за превышение на 28 млн рублей

В Астрахани суд вынес приговор бывшему министру строительства и ЖКХ области. Экс-чиновница признана виновной в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что с 2015 по 2017 год незаконно предоставляла некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из регионального бюджета для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии» вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области.

В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 28 млн рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 15.11.19

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