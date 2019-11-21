Два уголовных дела возбудили о хищениях на космодроме Восточный

Правоохранители вскрыли новые факты хищений при строительстве объектов космодрома Восточный. Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Проводятся обыски и выемки документов.

По данным следователей, мошенники действовали с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года, пишет «Коммерсант». Компания «Поволжское строительное предприятие», проводившая работы на объекте стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» – площадка 1А, предоставила в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники. При этом, по версии следствия, договоры аренды на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы на поверку оказались подложными. Ущерб оценивается в 13,8 млн рублей.

Дальше мошенники действовали по аналогичной схеме и перевели по подложным документам о приемке якобы выполненных работ дополнительно 242,6 млн руб. Таким образом, действиями предпринимателей бюджету государства был нанесен в общей сложности ущерб более чем на 250 млн руб.

На предприятиях провели обыски и изъяли документацию. В настоящий момент подозреваемых или обвиняемых нет. Но не исключено, что они появятся в ближайшее время.

Напомним, строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году. Вице-премьер Юрий Борисов в сентябре заявлял, что его достроят не раньше 2023 года. В интервью «Ведомостям» он отмечал, что ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», – заявил вице-премьер. В связи с этим, по словам чиновника, не исключено, что к возведению объектов в итоге подключат военных строителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о масштабах коррупции при строительстве космодрома Восточного, заявил, что порядок на объекте так и не удалось навести. «Воруют сотнями миллионов», – констатировал глава государства. Путин отметил, что коррупционеров не останавливают ни десятки возбужденных уголовное дел, ни вынесенные судами обвинительные приговоры с реальными сроками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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