«Уже никто не ворует»: Рогозин поспорил с Путиным по вопросу о хищениях на Восточном

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на стройплощадке космодрома Восточный в Амурской области больше никто не ворует. Такое заявление он сделал после вчерашних слов президента РФ Владимира Путина о том, что порядок на Восточном так и не удалось навести.

По словам Путина, там воруют «сотнями миллионов рублей», несмотря на десятки возбужденных уголовных дел и «посадки» их фигурантов. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что общий объем хищений на строящемся космодроме достиг 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей. Пресс-атташе Кремля уточнил, что всего на строительство Восточного был выделен 91 млрд рублей, а освоено 66 млрд, сообщал «Интерфакс».

Рогозин во вторник высказал мнение, что сейчас пока нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на Восточный. «Каких-то фактов тревожных тоже нет», – добавил он. По его словам, вторая очередь космодрома Восточный строится «совершенно на иных принципах» – там обеспечено казначейские сопровождение, в связи с чем деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, передает РИА «Новости». Вместе с тем Рогозин указал, что критика президента РФ «абсолютно обоснованна». Он уточнил, что все причастные к коррупции при строительстве отстранены от проекта. «Мы знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», – отметил глава «Роскосмоса» (цитаты по «Интерфаксу»).

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году.

В июне глава правительства Дмитрий Медведев обвинил Роскосмос в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов, заметив, что строительство Восточного не успевают завершить к запланированному сроку. В сентябре Владимир Путин во время посещения строительной площадки велел «выдержать намеченные сроки» строительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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