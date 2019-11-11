Путин о строительстве Восточного: десятки дел и «посадки», но все равно воруют сотнями миллионов

Президент РФ Владимир Путин рассказал о масштабах коррупции при строительстве космодрома Восточного. По его словам, порядок на объекте так и не удалось навести. «Воруют сотнями миллионов», – констатировал глава государства. Путин отметил, что коррупционеров не останавливают ни десятки возбужденных уголовное дел, ни вынесенные судами обвинительные приговоры с реальными сроками.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер», – цитирует президента пресс-служба Кремля. «Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов» – указал он.

Глава государства подчеркнул, что было возбуждено уже несколько десятков уголовных дел, есть судебные решения, «люди в тюрьме сидят», однако порядка на Восточном «так и не удалось навести, как следует».

Путин в связи с этим заявил о необходимости обеспечения строгого целевого использования средств и добиться прозрачности в этой сфере.

Напомним, строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году. Вице-премьер Юрий Борисов в сентябре заявлял, что его достроят не раньше 2023 года. В интервью «Ведомостям» он отмечал, что ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», – заявил вице-премьер. В связи с этим, по словам чиновника, не исключено, что к возведению объектов в итоге подключат военных строителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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