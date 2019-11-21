Украинка пыталась прорваться в Кремль, представляясь женой Путина

Гражданка Украины пыталась прорваться в Кремль к президенту России, представляясь его женой. Инцидент произошел накануне. У женщины заподозрили психическое расстройство и отправили в спецбольницу.

Приезжая из Украины около 5 часов вечера вышла на Красную площадь и начала вести себя неадекватно, сообщает «Московский Комсомолец». Женщина кричала, что является супругой Владимира Путина, и требовала встречи с ним. Странную даму задержали сотрудники ФСО. Прибывшие на место правоохранители доставили ее в отдел полиции. Задержанной оказалась 36-летняя гражданка Украины. Женщину госпитализировали в психиатрическую клинику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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