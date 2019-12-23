«Я – агент КГБ»: россиянин пытался передать Путину секретную информацию

В Москве на Красной площади задержали и позже доставили в больницу мужчину, который попытался попасть к президенту России Владимиру Путину.

Инцидент произошел накануне вечером. 28-летний мужчина, приехавший из Тюмени, вышел на Красную площадь с табличкой в руках. Он уверял, что является секретным агентом КГБ и у него есть некая тайная информация для главы государства. Правоохранители задержали мужчину, после проверки личности его госпитализировали с признаками бредового синдрома, сообщает «Московский Комсомолец».

Издание отмечает, что мужчина занесен в списки скандального украинского сайта «Миротворец». Этот экстремистский ресурс незаконно публикует личные данные неугодных киевскому режиму людей. В октябре Мониторинговая миссия ООН на Украине потребовала от украинских властей закрыть сайт «Миротворец», сочтя деятельность одиозного ресурса незаконной и нарушающей международные нормы. Однако и президент «Незалежной», и Верховная рада Украины отказались закрывать этот сайт, сославшись на это, что у них нет соответствующих полномочий.

Напомним, в ноябре в Кремль попыталась прорваться гражданка Украины. 36-летняя женщина представлялась женой Путина и требовала встречи с ним. Неадекватную даму задержали сотрудники ФСО и передали полиции. Правоохранители отправили ее в психбольницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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