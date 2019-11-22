Военная прокуратура заявила о росте рукоприкладства командиров: пострадали 100 человек

Главная военная прокуратура зафиксировала рост в войсках числа преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, выступая в Совете Федерации. По его словам, с начала 2019 года в таких инцидентах пострадали 100 военнослужащих. Кроме того, отметил прокурор, в армии увеличивается число преступлений, связанных с посягательством на военное имущество и бюджетные средства, передает «Интерфакс».

Скребец объяснил рост насилия в войсках невыполнением младшими и старшими командирами требований воинского устава. «При этом большинство правонарушителей объясняют свои действия якобы недостаточностью уставных полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях», – отметил представитель ГВП (цитата по «Российской газете»). И подчеркнул, что рукоприкладство на самом деле происходит из-за отсутствия «твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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