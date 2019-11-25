Солдат-срочник напал со штык-ножом на сослуживцев, возбуждено дело

В войсковой части в Еврейской автономной области рядовой напал со штык-ножом на сослуживцев. Пострадали двое военнослужащих. В отношении солдата-срочника возбуждено уголовное дело о совершении днасильственных преступлений с применением холодного боевого оружия. Об этом сообщил заместитель руководителя Военного следственного отдела по Биробиджанскому гарнизону Денис Середа.

Инцидент произошел 16 ноября, но известно о нем стало только сегодня. По информации следствия, военнослужащий, находясь в казарме, нанес двум сослуживцам, рядовым, удары клинком штык-ножа по рукам и ногам. Солдаты получили колото-резаные раны, не опасные для жизни, отметил Середа.

Пострадавшие госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины нападения устанавливаются, сообщает ЕАОmedia.ru.

Напомним, 25 октября текущего года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе двое офицеров, погибли, еще двое военнослужащих пострадали. Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец солдата Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова.

В минувшую пятницу, 22 ноября, Главная военная прокуратура заявила о росте в войсках числа преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. По словам заместителя главного военного прокурора Сергея Скребца, с начала 2019 года в таких инцидентах пострадали 100 военнослужащих. Он объяснил рост насилия в войсках невыполнением младшими и старшими командирами требований воинского устава.

Биробиджан, служба информации РИА «Новый День»

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