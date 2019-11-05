Формальные медкомиссии и «деградация» офицерства? Что стало причиной массовой бойни в Забайкалье

Трагедия в воинской части в Забайкалье, где 25 октября 20-летний Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области расстрелял сослуживцев во время смены караула, может свидетельствовать о деградации офицерского корпуса и серьезных проблемах системы призыва в армию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, глава «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание, что ЧП в Забайкальском крае нельзя назвать рядовым случаем. «Судя по всему, рядовой Шамсутдинов целенаправленно обдумал это преступление и сознательно застрелил сослуживцев», – сказал он.

При этом Липовой выразил недоумение, почему сегодня подобным ЧП уделяется слишком много общественного внимания и сопровождается жесткой критикой офицерского корпуса. «Не меньше насилия происходит в гражданской жизни. Но почему-то в гражданской жизни этим занимается прокуратура, полиция. Когда такого рода события происходят в подразделениях министерства обороны, это сразу приобретает резонанс. Говорят, что офицеры довели до такого летального исхода…Это все натянуто, мы ищем черную кошку в темной комнате. То, что происходит в армии – это зеркальное отражение нашего общества. Однозначно обвинять офицеров в том, что они довели рядового до расстрела своих сослуживцев – неправильно», – подчеркнул Герой России.

Вместе с тем Липовой выступил против петиций с призывами признать Шамсутдинова «жертвой дедовщины». «Эти правозащитники устроили пляску на костях погибших, они стали создавать свой дешевый авторитет, играя на чувствах. Они начинают приучать общество к тому, что массовое убийство можно оправдать. Поэтому мы категорически против таких петиций. Совершено убийство, и как бы ни пытались это представить, он (Шамсутдинов), в первую очередь, массовый убийца», – подчеркнул Липовой.

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович со своей стороны пояснил, что широкий резонанс связан с тем, что армия призвана защищать общество – в этой ситуации на военных лежит большая ответственность, чем на гражданских.

Эксперт обратил внимание, что трагедия имеет более глубокие корни. По его мнению, современная армия России значительно уступает советской в двух аспектах. «В СССР были две важные вещи. Первое, была идеологическая доктрина в стране – когда в Советском Союзе нам говорили: «Ты не служил? Наверное, у тебя проблемы?», сейчас нам говорят другое: «О, ты служил, наверное, у тебя проблемы». Второе – совершенно разрушен институт офицерства. Честь офицера и так далее – раньше это было очень важно», – считает психиатр.

По его словам, нельзя полностью возлагать ответственность только на Шамсутдинова. «Если мы говорим о том, что это личные проблемы бойца, тогда что мы так переживаем? Тогда это один из вариантов нормы, что боец взял автомат и перестрелял сослуживцев» – сказал он и добавил, что опасается, что в деле в итоге будут найдены «стрелочники», на которых удобнее всего возложить ответственность за трагедию.

Как считает Федорович, необходим комплексный подход в решении проблемы, в том числе, необходимо больше внимания уделять профессиональной компетенции офицеров.

В то же время, комментируя психологическое состояние Шамсутдинова, врач пояснил, что сейчас сложно однозначно сказать, можно ли было предотвратить его нервный срыв заранее. «Психолог, даже если ведет углубленную беседу, может выявить скрытые тенденции. Вопрос, как с этим работать в дальнейшем? Плюс – наличие скрытых тенденций не означает, что они станут явными. Даже если этих тенденций нет, далеко не все можно выявить даже в клиническом интервью. Армия – стресс, тяжёлая нагрузка. Это – смена географического положения, социального статуса, необходимость взаимодействовать со сверстниками», – сказал Федорович.

В этой связи он подчеркнул, что сегодня медкомиссия для призывников носит формальный характер. «Военная комиссия в военкомате – конвейер, поток. Люди идут один за одним. Я сам проходил это. В Советском Союзе это было принято – с 8 по 10 класс мы трижды проходили эти военкоматовские комиссии, получали приписные свидетельства. Вопрос в том, как это происходит. Да, наверное, заподозрить (врач) что-то мог. Но представьте себе на секунду: сидит врач, мимо которого проходят за день, например, 50 человек, которые должны пройти эту комиссию за два-три часа. В принципе, наверное, при должной диспозиции доктор может обратить на это внимание. Но я опасаюсь, что это станет проблемой этого доктора, потому что он должен как-то до председателя комиссии донести, что именно этот человек не может стать бойцом. По крайней мере, сейчас есть какие-то сомнения. Это сложно», – констатировал Федорович.

С его точки зрения, необходимо заниматься психологическим здоровьем будущих призывников еще в школе. «Это действительно довольно сложная проблема. Поэтому, на мой взгляд, если подходить к этому серьезно, то вопросы психологических особенностей будущего бойца должны проявляться, выявляться и определяться еще в учебном заведении. Может быть, в школе. Если школьник регулярно сдает экзамены, то почему ему регулярно нельзя проходить и психологическое тестирование, чтобы к моменту, когда он пойдет в военкомат, у него уже была какая-то бумага о его особенностях психологических», – заключил психиатр.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.11.19

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