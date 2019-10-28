Призывник из Тюменской области, устроивший бойню в воинской части, арестован

Уроженец села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 10 человек в военной части в Забайкалье, взят под стражу по решению суда. Срок, на который Шамсутдинов взят под арест, пока неизвестен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Читинский гарнизонный военный суд, Шамсутдинова арестовали на срок, о котором просило следствие. При этом сколько конкретно солдат проведет в СИЗО, не сообщается.

Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу, 25 октября, устроил стрельбу в военной части в Забайкальском крае, где проходил службу. Он убил из автомата 8 человека (2 офицеров и шестерых сослуживцев) и ранил еще двоих человек, после чего сдался в тот же день и был задержан правоохранительными органами. Официально в Министерстве обороны сообщили, что причиной трагедии стал нервный срыв Шамсутдинова, не связанный с условиями прохождения военной службы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.10.19

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