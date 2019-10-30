Комиссия назвала причины массового убийства в забайкальской воинской части

В отношении 20-летнего рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в Забайкалье, насилие в воинской части не допускалось, а толкнуть его на особо тяжкое преступление могли «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с офицером в карауле. К таким выводам пришла комиссия Минобороны, расследующая кровавую бойню.

В ведомстве отметили, что подтверждений сообщениям о рукоприкладстве со стороны командования, а равно и о других неуставных взаимоотношениях комиссия не нашла. Также в отчете указано, что массовому убийству могла способствовать «повышенная психическая нагрузка» во время караульной службы.

«Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов. Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», – рассказал РБК источник, близкий к комиссии.

При этом еще 25 октября СМИ со ссылкой на источники в части, где служил Шамсутдинов, сообщали, что над ним постоянно издевались сослуживцы. Тюменское издание «72.ru» (Шамсутдинов родом из поселка Вагай в Тюменской области) опубликовало монолог бывшего служащего воинской части 54160, где произошла трагедия. По словам собеседника, один из убитых – офицер Данил Пьянков – был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

По версии СКР, военнослужащий ремонтно-технической базы Шамсутдинов 25 октября около 18:00 расстрелял военнослужащих своей части во время смены караула – сдачи наряда. В результате погибли два офицера и шестеро солдат. По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых выстрелами в голову. Когда у него закончились патроны, он совершил попытку скрыться и побежал в сторону поселка Горный-1, который расположен в 10 км от военной части. По пути туда его и задержали.

«Прямо в здании военной подготовки: из оружия сначала выстрелил в капитана Евсеева. Остальные легли на пол, подавая знак, что сдаются без боя, но Шамсутдинов не остановился! Он хладнокровно расстрелял сослуживцев. Семеро погибли на месте, еще один скончался в больнице от травм несовместимых с жизнью, двое тяжело ранены», – говорится в аннотации к петиции в поддержку солдата на сайте Change.org.

По данным источника РИА «Новости», незадолго до трагедии между Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт. «Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», – уточнил собеседник агентства. По его словам, раскаяния Шамсутдинов не испытывает.

Сотрудники военного следственного отдела по Восточному военному округу по факту убийства возбудили уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц» (п.а ч.2 ст.105 УК РФ), виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Читинский гарнизонный суд постановил арестовать солдата на два месяца.

Массовое убийство вызвало большой общественный резонанс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «совершенно неуместным» является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной. «Это частный случай, это трагедия. Безусловно, ее нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», – заявил Песков, добавив, что ЧП в Забайкалье не является вопросом главы государства, поэтому Владимир Путин «не будет на это реагировать».

Позднее в сети появились первые кадры с места происшествия. На кадрах запечатлен задержанный Шамсутдинов: он сидит на стуле в казарме, его руки и ноги связаны, рядом стоит военнослужащий из Военной полиции. На других снимках с улицы видны пятна крови на асфальте и лежащие на земле тела убитых военнослужащих.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 30.10.19

Суд вынес приговор пенсионерке за убийство мужа, который годами избивал ее после смерти сыновей. / Шадринских следователей обвинили в фальсификации. / Антимонопольщики уличили мэрию Екатеринбурга в сговоре с Роспотребнадзором при подготовке к ЧМ-2018. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»