Отец расстрелявшего сослуживцев тюменского призывника собирает деньги на адвоката в соцсетях

Объявлен сбор средств на адвоката для Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника из села Вагай Тюменской области, расстрелявшего в пятницу, 25 октября, 10 человека в военной части в Забайкальском крае. Отец парня Салимчан Шамсутдиновнамерен сам поехать в Забайкалье, чтобы найти сыну адвоката.

Сбор средств объявлен в вагайских группах соцсети «ВКонтакте». «Мы никто не в праве судить других людей и мы не агитируем за помощь. Помогать или нет – это ваше личное решение. Просто оставляем данные для тех, кто хочет как-то посодействовать», – говорится в сообщении о сборе средств.

Ранее на площадке change.org была составлена петиция с призывом освободить Рамиля Шамсутдинова. Авторы петиции уверены, что Шамсутдинов стал жертвой дедовщины, которая и привела к срыву. Они требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию. На момент публикации петицию поддержали более 4850 человек.

Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что в данном случае нельзя оправдывать убийцу 10 человек. «Больные люди хотят убийцу оправдать, а вы не подумали, что у погибших остались родители, дети? Кто сказал что его там унижали били и т.д? Вы свечку держали? А давайте все начнут своих обидчиков убивать и вы будете оправдывать их, петиции будете подписывать», – написал один из комментаторов.

Другие комментаторы встали на сторону Шамсутдинова. «Я не за то, чтобы его оправдали. Я за то, чтобы привлекли к реальной ответственности тех, кто вообще допустил саму ситуацию. Я за справедливое расследование. И офицеры высшего ранга должны понести наказание. Бывают ситуации, когда монах берет в руки оружие и дьявол начинает молиться», – написала одна из пользователей соцсети.

Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу, 25 октября, в военной части 54160 в Забайкальском крае расстрелял из автомата Калашникова двоих офицеров и восьмерых сослуживцев. Восемь человека погибли, в том числе оба офицера. Один из раненых также был жителем Тюменской области. Это Евгений Графов из Аромашевского района, сообщил телеканал «Тюменское время».

Шамсутдинов был арестован, при задержании он не оказывал сопротивления. Суд избрал обвиняемому в убийстве солдату меру пресечения в виде заключения под стражу, Шамсутдинову грозит пожизненное лишние свободы.

Официальная позиция Министерства обороны – к трагедии привел нервный срыв военнослужащего, не связанный с прохождением военной службы. В соцсетях размещен снимок доклада о состоянии дел в воинской части. В документе указано, что причиной срыва стали неуставные взаимоотношения.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео разговора с отцом призывника. Тот рассказал, что сын – спокойный человек, который всегда помогал по хозяйству и занимался спортом. Видеозапись заканчивается словами Салимчана Шамсутдинова: «Сына я в армию отправлял служить, а [он] попал в гадюшник какой-то».

Тюмень, служба информации

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