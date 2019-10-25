Добивал «контрольными» в голову: подробности бойни в воинской части в Забайкалье

Стрельбу в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края, в результате которой, по данным Минобороны, погибли 8 военнослужащих, открыл солдат-срочник. Он прослужил в этом подразделении 4 месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, военнослужащий неожиданно начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия во время смены караула в комплексе военной подготовки на территории части. Семь человек погибли на месте, ранения получили трое военнослужащих, один из них позже умер в госпитале.

По предварительным данным, стрелок целился сослуживцам в голову и добивал их контрольными выстрелами, пишет Baza.

Ранее СМИ сообщали, что убийца был обезврежен и задержан при попытке сбежать с места бойни. Между тем, телеграм-канал Mash отмечает, что стрелку якобы удалось сбежать из воинской части в город, где для его задержания провели спецоперацию.

Life со ссылкой на источник сообщает, что устроившему стрельбу солдату 20 лет. В ходе допроса он заявил, что ни о чем не сожалеет. По информации Life, причиной бойни якобы стали неуставные отношения. Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва, который вызван «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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