В Забайкалье военнослужащий расстрелял сослуживцев. Семеро погибших

В Забайкальском крае военнослужащий расстрелял сослуживцев. ЧП случилось в ЗАТО Горный Улётовского района края. Мужчина открыл огонь по сослуживцам из автомата. Как сообщает «Чита.ру» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, в результате погибли по меньшей мере семь человек, ещё двое получили ранения.

Информацию о происшествии подтвердила глава посёлка Татьяна Карнаух. Также известно, что трагедия разыгралась в момент смены караула. По предварительным состояние раненых оценивается как тяжелое. О судьбе стрелка и мотивах, побудивших его на преступление, ничего не сообщается.

Чита, Иван Гридин

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