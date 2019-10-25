«Случился нервный срыв»: солдат убил 8 сослуживцев в Забайкалье и ранил двоих

Министерство обороны России сообщило некоторые подробности бойни в воинской части, дислоцированной в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, где солдат открыл стрельбу по своим сослуживцам. В результате нападения, по уточненным данным военного ведомства, погибли 8 военнослужащих, еще двое получили ранения. Ранее сообщалось о 7 погибших военных. Стрелок задержан.

По информации Минобороны, инцидент произошел в 18:20 по местному времени (12:20 мск). Военнослужащий ремонтно-технической базы во время смены караула открыл огонь по сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате стрельбы 8 военных погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в госпиталь. Пострадавшим оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, указали в Министерстве обороны.

По предварительной версии военного ведомства, солдат устроил стрельбу из-за нервного срыва, который вызван «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», передают информагентства со ссылкой на Минобороны.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что среди жертв расстрела в воинской части – два офицера, 6 солдат срочной службы и контрактников. Устроивший стрельбу военнослужащий пытался сбежать с места ЧП, но был обезврежен и задержан.

На место ЧП вылетела комиссия Министерства обороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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