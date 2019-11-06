Тюменский солдат раскрыл причину расстрела сослуживцев. Его защита намерена добиваться переквалификации дела

Защита рядового Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в воинской части в Забайкалье 8 военнослужащих, заявила о его раскаянии. Солдат в своих показаниях заявил, что на такой поступок его сподвигла угроза изнасилования. Защита военнослужащего заявила о раскаянии тюменского призывника и намерении добиваться переквалификации уголовного дела. Между тем отец рядового отметил, что сын не сожалеет о том, что сделал – «его довели до крайней точки».

По словам адвоката солдата-срочника Саид-Магомеда Чапанова, Шамсутдинов дает правдивые показания и полностью раскаивается в содеянном. Он добавил, что защита тюменского призывника, которому вменяют убийство двух и более лиц, будет добиваться переквалификации дела на статью «Убийство двух или более лиц в состоянии аффекта» (ч. 2 ст. 107 УК РФ). Адвокат заявил в комментарии ТАСС, что он соболезнует и сочувствует родственникам погибших и «речь не идет о том, что Шамсутдинов избежит наказания». «Но квалифицировать его действия нужно по другой статье», – полагает он. Чапанов добавил, что Шамсутдинова могли довести до такого состояния, что он взял в руки оружие и открыл огонь по сослуживцам.

Ранее сегодня Baza опубликовала показания Шамсутдинова, в которых рядовой объяснил расстрел военнослужащих угрозой изнасилования, о чем его предупреждали сами сослуживцы.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет, – говорится в показаниях солдата-срочника. Военнослужащий отметил, что был в курсе того, что «всех молодых других до него уже опускали». «А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?» – сказал Шамсутдинов.

Рядовой рассказал, что неприятности на службе начались сразу после прибытия в забайкальскую воинскую часть. По его словам, сослуживцы отобрали у него телефон. «Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей», – сказал он. Кроме того, по его словам, у него отбирали деньги.

Пожаловаться на происходящее было некому, отметил срочник. «Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» – сказал он.

Шамсутдинов добавил, что жалеет об убийстве только двух военнослужащих, которых «зацепил случайно» и которые «были совсем не при чем», а к остальным у него «жалости нет никакой».

Шамсутдинов также заявил, что его сильно избили после задержания: «Меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»

Добавим, что в среду, 6 ноября, рядовой солдат встретился в СИЗО со своим отцом – Салимчаном Шамсутдиновым. По словам Шамсутдинова-старшего, его сын подтвердил, что расстрелял своих сослуживцев из-за дедовщины. «Я понял с его слов, что это на самом деле из-за этого всего… Дал понять, что его довели до самой крайней точки», – сказал Шамсутдинов-старший после встречи с сыном в эфире забайкальской телекомпании «Вечорка ТВ». «Деды старослужащие издевались над ним. Видно, стыдно стало, говорит: «папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу», – рассказал отец солдата изданию «Подъем». По его словам, сын «не сожалеет о том, что сделал – он осознанно пошел на это».

Комментарий Шамсутдинова-старшего после встречи с сыном в СИЗО

Отец рядового добавил, что не заметил каких-либо психических отклонений при разговоре с сыном: «Нормально разговаривает, думает, вопросы задает». «Взгляд только у него стал тяжелый, мужской, взрослый», – добавил Шамсутдинов-старший. Он надеется, что его сын за убийство восьмерых человек будет приговорен не к пожизненному заключению, а максимум к 15 годам лишения свободы.

Салимчан Шамсутдинов также отметил в разговоре с корреспондентом РБК, что после произошедших трагических событий сын верит в лучшее, так как «понял, что его не бросили, не оставили»: «Он на будущее с оптимизмом смотрит: «Ничего, я же выйду».

Как сообщал «Новый День», 25 октября солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе двое офицеров, погибли, еще двое военнослужащих пострадали. Среди раненых оказался еще один тюменец, житель Аромашевского района Евгений Графов.

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец солдата Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова. Салимчан Шамсутдинов решил поехать к сыну и стал собирать деньги на адвокатов в соцсети «Вконтакте».

Сегодня стало известно, что одним из адвокатов Шамсутдинова-младшего является чеченский юрист Саид-Магомед Чапанов, представлявший интересы президента Чечни Рамзана Кадырова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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