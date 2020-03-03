Для срочника, издевавшегося над солдатом, расстрелявшим сослуживцев в Забайкалье, попросили реальный срок

Гособвинение запросило для фигуранта дела о дедовщине в забайкальской части, где в октябре 2019 года солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата 8 сослуживцев, два года колонии-поселения и штраф в размере 30 тысяч рублей. Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в войсковой части поселка Горный – солдат-срочник Руслан Мухатов. Ранее он признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью военнослужащими срочной службы.

Согласно материалам дела, подсудимый по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва по несколько часов выполнять физические упражнения, а таже бил их кулаком в боксерской перчатке. Шамсутдинов в какой-то момент получил от Мухатова пинок, когда устроил перекур в неположенное время, передает РИА «Новости».

Прокурор попросил суд учесть в качестве смягчающих обстоятельств то, что ранее Мухатов не привлекался к уголовной ответственности, извинился перед потерпевшими и возместил моральный вред. Сам обвиняемый признал вину по ч. 1 ст. 335 и пункту «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в отношении двух и более лиц), раскаялся и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, гособвинитель заявил на заседании Читинского гарнизонного военного суда, что следствие не обнаружило связи между издевательствами Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым, сообщает «Чита.ру».

Ранее Шамсутдинов, фигурирующий в деле как потерпевший, отказался идти на мировую с Мухатовым. Кроме него, по делу потерпевшими признаны еще 5 солдат.

Как сообщал «Новый День», 25 октября прошлого года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.2. Ст.105 УК РФ).

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец срочника Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова.

Чита, Наталья Петрова

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