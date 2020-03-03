Дали условно: вынесен приговор рядовому, издевавшемуся над расстрелявшим сослуживцев тюменским солдатом

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о дедовщине в войсковой части в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре прошлого года расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов признан виновным в неуставных отношениях (ст.335 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. «Суд установил несколько эпизодов издевательств и побоев в отношении Рамиля Шамсутдинова и других солдат», – сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев в своем инстаграме. При этом следствие не усмотрело прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым, ранее сообщал гособвиненитель.

Суд при вынесении приговора учел, что Мухатов ранее к уголовной ответственности не привлекался, и принял во внимание смягчающие обстоятельства – подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшими и возместил моральный вред. Ранее Мухатов попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель запросил для него реальный срок – два года колонии-поселения – и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Защита Шамсутдинова выразила удовлетворение приговором. По словам Руслана Нагиева, «нашей целью не было посадить Руслана Мухатова, нашей целью было установить наличие неуставных взаимоотношений в данной воинской части, что собственно было и сделано». «Следующая наша цель – это возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности виновных лиц по факту вымогательства и хищения денежных средств с банковской карты Рамиля Шамсутдинова», – отметил адвокат.

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.2. ст.105 УК РФ).

Минобороны России заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Чита, Наталья Петрова

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