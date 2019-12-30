В суд направлено дело о дедовщине в забайкальской части, где солдат устроил бойню

Завершено расследование уголовного дела по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где в октябре солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата 8 сослуживцев. Об этом сообщил казанский адвокат обвиняемого Руслан Нагиев в своем инстаграме. Судя по его словам, обвиняемый в дедовщине военнослужащий признал свою вину.

Как отметил адвокат, по этому делу признаны потерпевшими его подзащитный Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат. «Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины», – сообщил Нагиев, отметив, что защита свою позицию по особому порядку выскажет в суде. Фигурантом дела явлется солдат, выживший после массового убийства. Ранее адвокат сообщил, что ему уже предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в суд. «В январе планируется судебное заседание», – рассказал Нагиев. Кроме того, адвокат сообщил о проведении доследственной проверки по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств.

Как сообщал «Новый День», 25 октября солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.2. Ст.105 УК РФ).

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец солдата Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова.

Ранее, в середине декабря Руслан Нагиев сообщил, что версия о неуставных отношениях в воинской части нашла подтверждение, а Шамсутдинов подвергался как физическому, так и моральному насилию. В связи с этим было возбуждено дело по статье «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» (ст.335 УК РФ), указал адвокат. Впрочем, он отказался сообщить подробности того, что происходило в части, сославшись на интересы следствия.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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