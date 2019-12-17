В Забайкалье возбудили дело о дедовщине после массового убийства в части

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части, где в октябре солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата восемь своих сослуживцев, рассказал казанский адвокат обвиняемого Руслан Нагиев. Он вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым посетил подзащитного, который находится под стражей в сизо Читы.

По словам Руслана Нагиева, версия о факте неуставных отношений нашла подтверждение, а Шамсутдинов подвергался как физическому так и моральному насилию. В связи с этим было возбуждено дело по статье «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» (ст.335 УК РФ), указал адвокат.

«На данный момент можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов подтверждается в том числе тем, что возбуждено уголовное дело по ст.335 УК РФ. По данному делу Шамсутдинов Рамиль и ещё несколько солдат признаны потерпевшими», – написал Нагиев в своем Instagram.

«В интересах следствия мы не можем рассказать подробности того, что происходило в части. Я думаю, что по данному факту будет проводиться дополнительная проверка», – рассказал Равиль Тугушев после встречи с Шамсутдиновым в сизо.

Как писал «Новый День», 25 октября солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.2. Ст.105 УК РФ).

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец солдата Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова.

22 ноября, Главная военная прокуратура заявила о росте в войсках числа преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. По словам заместителя главного военного прокурора Сергея Скребца, с начала 2019 года в таких инцидентах пострадали 100 военнослужащих. Он объяснил рост насилия в войсках невыполнением младшими и старшими командирами требований воинского устава.

Чита, Иван Гридин

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