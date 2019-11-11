Общественники Югры поедут в «расстрелянную» военную часть в Забайкалье во второй половине ноября

Общественники из Ханты-Мансийского автономного округа отправятся в военную часть в Забайкальском крае, где произошла трагедия с расстрелом сослуживцев, во второй половине ноября. Об этом агентству рассказала глава комитета солдатских матерей округа Ирина Браун.

Напомним, в результате трагедии в Забайкальском крае погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок Рамиль Шамсутдинов арестован. Инцидент вновь вернул в повестку тему о существовании дедовщины в армии. По некоторым данным, молодого человека могли просто «довести».

Ранее Ирина Браун сообщила «Новому Дню», что в Забайкальском крае в военной части, где произошла трагедия, в настоящее время служат 26 парней из Югры. При этом, по информации Браун, семеро из них госпитализированы в связи с нервным срывом. Один югорчанин покрылся красными пятнами (подозрение на псориаз), второй лишился речи. «Надо срочно ехать в эту расстрелянную часть, спасать наших ребят, семь человек уже госпитализированы. Кроме того, часть находится в стадии расформирования и есть опасность, что наших ребят раздербанят по городам и весям, а мы уверены, что они должны служить в одном месте, и будем этого добиваться. Сейчас бегаем по округу ищем деньги на дорогу, лекарства», – говорит Ирина Браун.

По ее словам, комитет солдатских матерей Югры уже написал соответствующее обращение к губернатору округа Наталье Комаровой и главе местного парламента Борису Хохрякову: «Пока ответа нет, будем благодарны любой помощи. Если кто-то захочет помочь, то у нас есть счет, все официально, мы не партизаны какие-нибудь». Для желающих связаться с Ириной Браун она разрешила указать ее телефонный номер: 8-904-450-87-20.

Между тем представители Минобороны РФ опровергли информацию о госпитализации военнослужащих по итогам действий Шамсутдинова. «У них своя информация, у меня своя, и мы должны приехать на место, чтобы определиться – чья информация соответствует действительности», – заявила «Новому Дню» правозащитница.

Стоит также отметить, что обращение к властям Югры, ни к губернатору Наталье Комаровой, ни к местному парламенту, к результату пока не привели. Комитет солдатских матерей округа по-прежнему самостоятельно пытается решить вопрос о поездке в Забайкальский край, чтобы помочь срочникам.

Тем не менее, похоже, что дело сдвинулось с мертвой точки. По данным Ирины Браун, вопрос с поездкой в Забайкалье обретет какую-то конкретику после 15 ноября. «Соответствующие переговоры идут. Надеемся, что все решим в ближайшее время. С родителями ребят я на связи, у них пока вроде бы все в порядке. За ситуацией следим», – сообщила Браун.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.11.19

«Корпорация развития» начала финансовый аудит своей «черной дыры». / Протестная активность в Югре набирает обороты: «Настоящих губернаторов выбирают» (ФОТО). / Жительницу Урая осудили за ночную торговлю алкоголем и травмирование полицейского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»